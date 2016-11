IS bekennt sich erstmals zu Bombenanschlag in der Türkei

Istanbul Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich erstmals zu einem Bombenanschlag in der Türkei bekannt. Über sein Sprachrohr Amak reklamierte der IS in der Nacht eine schwere Autobombenexplosion in der Kurdenmetropole Diyarbakir für sich. Zuvor hatte der IS schon die Verantwortung für Attentate auf Personen in der Türkei übernommen. Bei dem Anschlag waren neun Menschen getötet worden, darunter mindestens zwei Sicherheitsbeamte. Die türkische Regierung hatte den Anschlag zunächst der verbotenen PKK zugeschrieben.