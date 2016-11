Zollgewerkschaft warnt vor viel Bürokratie durch Pkw-Maut

Berlin Was muss der Staat alles tun, damit die Pkw-Maut funktionieren kann? Eine ganze Menge, warnt die Zollgewerkschaft - rechnen dürfte sich das ihrer Meinung nach unterm Strich nicht. So warnt die Gewerkschaft vor erheblich mehr Bürokratie. Betroffen seien gleich mehrere Verwaltungen, sagte der Gewerkschaftschef Dieter Dewes der dpa in Berlin. Die Pläne von Verkehrsminister Alexander Dobrindt seien unausgegoren. Mehrwert würden sie nicht bringen. Unterm Strich werde die Maut keine zusätzlichen Einnahmen bringen.

