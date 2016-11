Herrmann nennt neues CSU-Programm Bekenntnis zum starken Staat

München Das neue Grundsatzprogramm der CSU ist nach Worten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein Bekenntnis zum starken Staat. Dessen Aufgabe sei es, gerade in Zeiten weltweiter Beunruhigung für Ordnung zu sorgen, sagte Herrmann am Rande des CSU-Parteitags in München. Mit dem neuen Grundsatzprogramm, das die Delegierten heute verabschieden sollen, will sich die CSU ein konservativeres Profil geben. Roter Faden ist eine erstmals genauer definierte Leitkultur als "gelebter Grundkonsens in unserem Land".

