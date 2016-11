Kritik an der Türkei - Oppositionspolitiker in Haft

Istanbul Die jüngste Verhaftungswelle in der Türkei hat international massive Kritik und Besorgnis ausgelöst. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz vereinbarte in einem Telefonat mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim, dass umgehend ein Konsultationsverfahren zwischen der türkischen Regierung und dem Europaparlament eingeleitet werden soll. Das erfuhr die dpa aus dem Umfeld des SPD-Politikers. So rasch wie möglich sollen Unterhändler beider Seiten in Ankara und Brüssel miteinander reden, bevor es zu einer weiteren Eskalation im Verhältnis der EU zum Nato-Partner Türkei komme.