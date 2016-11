Ex-Generalinspekteur gegen Einsatzverlängerung für Incirlik

Berlin Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hat sich angesichts der Verhaftungswelle in der Türkei gegen eine Verlängerung des Bundeswehr-Mandats für den Stützpunkt Incirlik ausgesprochen. "Ich würde zur Mandatsverlängerung selbstverständlich Nein sagen", sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung". Man habe sich schon beim Flüchtlingsdeal in die Hand der Türkei begeben. Das dürfe man in Incirlik nicht schon wieder tun. Das sei auch eine Frage der Selbstachtung, sagte Kujat weiter.

