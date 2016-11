Finale: Clinton beendet Kampagne in Philadelphia

Philadelphia Hillary Clinton hat zum großen Wahlkampffinale am kommenden Montag in Philadelphia ein politisches Staraufgebot mit Präsident Barack Obama an der Spitze geplant. Bei der Kundgebung an historischer Stätte wird auch Ehemann und Ex-Präsident Bill Clinton dabei sein. Zudem stehen Tochter Chelsea und First Lady Michelle Obama auf der Bühne. Philadelphia ist eine der geschichtsträchtigsten Städte in den USA. Dort wurde 1787 die Unabhängigkeitserklärung verkündet und die Verfassung beschlossen. Der Bundesstaat Pennsylvania ist hart umkämpft.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder