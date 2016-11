Bund stockt Mittel zur Bewältigung der Flüchtlingskrise auf

Berlin Der Bund stockt die Mittel zur Bewältigung der Flüchtlingskrise nochmals auf - will aber in diesem und im nächsten Jahr weiter ohne Schulden auskommen. Finanzminister Wolfgang Schäuble kündigte an, für innere Sicherheit sowie das Auswärtige Amt und Entwicklungshilfe zusätzliche Gelder bereitzustellen. Ein entsprechender Vorschlag werde dem Haushaltsausschuss des Bundestages unterbreitet. Zugleich müssten die zurückgehenden Flüchtlingszahlen und die höheren Steuereinnahmen berücksichtigt werden.

