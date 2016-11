May versichert: Brexit-Zeitplan unverändert

London Die britische Premierministerin Theresa May will trotz eines Rückschlags vor Gericht an ihrem Zeitplan für die EU-Austrittserklärung ihre Landes festhalten. Das teilte die britische Regierung nach Telefonaten Mays mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit. Ein Gericht hatte gestern entschieden, dass die britische Regierung den EU-Austritt des Landes nicht ohne Zustimmung des Parlaments erklären darf. May habe sich zuversichtlich gezeigt, dass die Regierung mit ihrer Anfechtung des Urteils Erfolg haben werde.

