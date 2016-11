Streit um Pkw-Maut ist mit voller Wucht neu entflammt

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) rechnet mit einer möglichen Einführung der Pkw-Maut erst nach der Bundestagswahl 2017. „Der Starttermin wird in der nächsten Wahlperiode liegen“, sagte er am Freitag vor dem Beginn des CSU-Parteitags in München.Grund sei, dass im Fall der angestrebten...