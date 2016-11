Steinmeier bestellt nach HDP-Festnahmen türkischen Gesandten ein

Berlin Nach der Festnahme wichtiger Oppositionspolitiker in der Türkei wird in Deutschland und Europa die Sorge um die demokratische Entwicklung des Nato-Partners immer größer. Außenminister Frank-Walter Steinmeier bestellte den amtierenden türkischen Gesandten zum Gespräch ins Auswärtige Amt. Ähnliche Schritte gab es in anderen EU-Staaten. Die Oppositionspartei HDP hat die Festnahme von elf ihrer Abgeordneten scharf verurteilt. Es handele sich um "politische Lynchjustiz", sagte ein Sprecher.

