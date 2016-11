Terrorverdächtiger in Berliner U-Haft

Berlin Der Berliner Terrorverdächtige ist nach dem Erlass eines Haftbefehls wegen Urkundenfälschung aus Karlsruhe nach Berlin zurückgebracht worden. Er sitzt nun in U-Haft. Der 27-Jährige sei wegen möglicher Suizidgefahr in einem besonders gesicherten Haftraum, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte den Erlass eines Haftbefehls wegen Terrorverdachts zuvor verweigert. Weil er einen gefälschten Pass benutzt haben soll, wurde Haftbefehl wegen Urkundenfälschung erlassen.