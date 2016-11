HDP bezeichnet Festnahmen als "politische Lynchjustiz"

Istanbul Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP hat die Festnahme von elf ihrer Abgeordneten scharf verurteilt. Es handele sich um "politische Lynchjustiz", sagte ein Sprecher über de Dienst Periscope. Eine Pressekonferenz in der HDP-Parteizentrale in Ankara verhinderte die Polizei. Bei nächtlichen Razzien hatte die Polizei wenige Stunden zuvor elf HDP-Abgeordnete festgenommen. Wenige Stunden später kam es in der türkischen Kurdenmetropole Diyarbakir zu einer schweren Explosion. 30 Menschen wurden laut CNN Türk verletzt.

