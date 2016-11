Terrorverdächtiger Al-Bakr in Berlin beigesetzt

Berlin Der syrische Terrorverdächtige Dschaber Al-Bakr ist in Berlin beigesetzt worden. Wie der Anwalt der Angehörigen bestätigte, wurde er nach muslimischem Ritual beerdigt. In Sachsen konnte Al-Bakr nicht beigesetzt werden, da dort Sargpflicht gilt. Nach muslimischem Glauben werden Tote in weißen Leinentüchern beerdigt - ohne Sarg. Unklar ist laut "Bild" noch immer, wer die Kosten für die Bestattung übernimmt. Al-Bakr war am 10. Oktober in Leipzig verhaftet worden. Zwei Tage später erhängte er sich in seiner Zelle.

