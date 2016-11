Schwere Explosion in Diyarbakir nach Abgeordneten-Festnahmen

Istanbul Nach der Festnahme zahlreicher Abgeordneter der prokurdischen Oppositionspartei HDP ist es in der türkischen Kurdenmetropole Diyarbakir zu einer schweren Explosion gekommen. Mindestens 30 Menschen seien bei der Detonation in der Nähe des Polizei-Hauptquartiers verletzt worden, berichtete CNN Türk. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete kurz darauf, die Behörden hätten eine Nachrichtensperre verhängt. Das geschieht in der Türkei in der Regel bei Anschlägen.

