Melania Trump wirbt für ihren Mann

Berwyn Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in den USA hat Melania Trump für ihren Mann Donald den ersten Wahlkampfauftritt seit Juli absolviert. Sie bemühte sich, ein weicheres Bild des oft polternden und ausfälligen Präsidentschaftskandidaten zu zeichnen. Donald Trump habe einen tiefen Respekt und große Liebe für die USA. "Er wird ein fantastischer Präsident der USA sein", sagte sie. Trump trat im Örtchen Berwyn unweit der Stadt Philadelphia in Pennsylvania auf, einem besonders wichtigen und am härtesten umkämpften Bundesstaat.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder