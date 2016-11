Tabakwerbeverbot in Deutschland steht auf der Kippe

„LFB“ heißt ein Dokument, das die 310 Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an diesem Freitag in ihrer Post finden sollten. „LFB“ ist das im Parlament gängige Kürzel für einen „Liebe-Freunde-Brief“: ein Schreiben, mit dem sich Minister vor wegweisenden Entscheidungen schon mal an Abgeordnete...