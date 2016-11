Karlsruhe Der in Berlin festgenommene Terrorverdächtige hatte nach Erkenntnissen der Ermittler Kontakt zu einem Mitglied der Terrororganisation IS in Syrien, das für Anschläge im Ausland zuständig ist. "Von dort soll er die Erlaubnis erhalten haben, zeitnah einen Anschlag auf Menschen in Deutschland zu planen", teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Behörde in Karlsruhe hat beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl gegen den Mann beantragt.

