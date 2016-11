Gauck empfängt Ex-"Cumhuriyet"-Chef zu Gespräch

Berlin Bundespräsident Joachim Gauck empfängt den ehemaligen Chefredakteur der türkischen Oppositionszeitung "Cumhuriyet", Can Dündar, zum Gespräch. Das Treffen ist an diesem Montag in Schloss Bellevue geplant, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Dündar hatte der Bundesregierung vorgehalten, zu zögerlich auf jüngste Verhaftungen von Journalisten in der Türkei zu reagieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte das Vorgehen gestern alarmierend genannt und den Betroffenen Solidarität zugesagt.

