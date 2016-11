Britisches Parlament muss laut Urteil Brexit-Verhandlungen zustimmen

London Rückschlag für Theresa May: Ein Gericht kommt der britischen Premierministerin bei ihrer Brexit-Strategie in die Quere. May muss die Zustimmung des Parlaments für die Austrittsverhandlungen mit Brüssel einholen. Das entschied der Londoner High Court. Das Gerichtsurteil kann noch angefochten werden. Beobachter rechnen aber damit, dass sich der Beginn der Austrittsverhandlungen nun erheblich verzögern könnte. Im Juni hatten die Briten in einer historischen Abstimmung für einen Austritt ihres Landes aus der EU gestimmt.

