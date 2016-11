Marburger Bund warnt vor massenhafter Schließung von Krankenhäusern

Berlin Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund warnt vor einer massenhaften Schließung von Krankenhäusern. In keinem anderen Versorgungsbereich habe es in den vergangenen Jahren mehr Rationalisierung und staatlich verfügten Kapazitätsabbau gegeben als im Krankenhaussektor, erklärte der Vorsitzende Rudolf Henke in Berlin. Henke sagte weiter, in den vergangenen 20 Jahren seien rund 110 000 Krankenhausbetten abgebaut worden. Gleichzeitig sei die Zahl der stationären Patienten von rund 16 auf 19 Millionen gestiegen.

