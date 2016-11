Berliner Terrorverdächtiger soll IS-Mitglied gewesen sein

Karlsruhe Der in Berlin festgenommene terrorverdächtige Syrer wird verdächtigt, Mitglied der Terrormiliz IS gewesen zu sein. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die Behörde hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Im Laufe des Tages wird nach Angaben der Sprecherin geprüft, ob der dringende Tatverdacht bejaht und ein Haftbefehl beantragt wird. Erst dann wird der Festgenommene von Berlin nach Karlsruhe gebracht. Beamte des LKA Berlin hatten den Mann gestern Abend festgenommen.

