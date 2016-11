Angebliche Botschaft des IS-Chefs an Kämpfer in Mossul

Mossul Der IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi hat der Terrormiliz zufolge seine Kämpfer aufgefordert, sich nicht aus Mossul zurückzuziehen. Selbstmordattentäter sollten "sich dem Feind stellen und ihr Blut in Flüsse verwandeln", heißt es in einer Audiobotschaft, die auf einer Website des IS erschien. Die Echtheit der Aufnahme ist noch ungeklärt. Die Extremisten beherrschen Mossul seit Juni 2014. Mitte Oktober begann ein Bündnis aus irakischer Armee, kurdischen Peschmerga und schiitischen Milizen eine Befreiungsoffensive.