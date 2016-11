Amnesty wirft italienischen Behörden Misshandlung von Migranten vor

Rom Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den italienischen Behörden Misshandlung von Migranten vorgeworfen. Die Misshandlungen arteten in einigen Fällen sogar in Folter aus, hieß es. Schläge, Elektroschocks sowie sexuelle Erniedrigung gehörten dabei zu den dokumentierten Fällen, schrieb die Organisation in einem neuen veröffentlichten Bericht. Unter anderem sollen Flüchtlinge in den Hotspots auch in Haftzellen gesperrt worden sein, wenn sie ihre Fingerabdrücke nicht abgeben wollten.

