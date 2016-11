Frankfurt/Main Propaganda für den IS im Kurznachrichtendienst Twitter wird einem 33 Jahre alten Mann zur Last gelegt, der sich dafür ab heute vor dem Landgericht Frankfurt verantworten muss. Der Anklage zufolge soll er über einen Zeitraum von rund zwei Monaten Mitte vergangenen Jahres Werbung für die Terrormiliz betrieben haben. In diesem Zusammenhang war auf Twitter auch ein Bild der verbotenen IS-Flagge zu sehen.

