Berlin: Syrer festgenommen - Terrorverdacht

Der in Berlin festgenommene terrorverdächtige Syrer wird verdächtigt, Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) gewesen zu sein. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe. Die Behörde hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Im Laufe des Donnerstags...