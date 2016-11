Polen will bei Geburt schwer behinderter Kinder Geld zahlen

Warschau Bei der Geburt eines schwer behinderten oder lebensgefährlich kranken Kindes sollen Frauen in Polen künftig umgerechnet 1000 Euro erhalten. Bis Jahresende sollen weitere Maßnahmen zur Unterstützung schwieriger Schwangerschaften folgen, kündigte Polens Regierungssprecher an. Die nationalkonservative Regierung im katholisch geprägten Polen war zuletzt nach massiven Protesten überraschend von einem Abtreibungsverbot abgerückt. Die neuen Maßnahmen sind in einem Gesetzentwurf enthalten, der jetzt von der Regierung angenommen und ins Parlament weitergeleitet wurde.