Calais: Minderjährige Flüchtlinge verlassen Lager

Nach der Räumung des Flüchtlingslagers von Calais haben nun auch die verbliebenen unbegleiteten Minderjährigen die Stadt am Ärmelkanal verlassen. 1616 junge Migranten wurden am Mittwoch mit Bussen weggefahren, wie ein Sprecher der örtlichen Präfektur sagte. Sie sollten in anderen Regionen des...