Kreise: Schnelle Einigung beim Klimaschutzplan doch möglich

Berlin In den Streit um den deutschen Klimaschutzplan kommt Bewegung. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Bundesumweltministeriums erfuhr, hält man eine Einigung bis zum Kabinettstreffen in einer Woche nun doch für möglich. Kanzlerin Angela Merkel habe Umweltministerin Barbara Hendricks Unterstützung dabei zugesagt, möglichst schnell einen Kompromiss zu finden. Damit könnte Hendricks doch mit einem Klimaschutzplan in der Tasche zur UN-Klimakonferenz in Marokko fliegen.

