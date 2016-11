Für Polens Regierung löscht Facebook zu viel rechte Inhalte

Nach der Sperrung rechtsnationaler Facebook-Seiten wirft Polens Regierung dem sozialen Netzwerk Zensur vor. „Wir werden rechtliche Schritte prüfen“, kündigte Vize-Justizminister Patryk Jaki am Mittwoch im polnischen Rundfunk an. „Zensur lassen wir nicht zu.“Facebook hatte Medienberichten zufolge in...