Mutmaßliche IS-Attacke: Ermittler fahnden mit Phantombild

Hamburg Gut zwei Wochen nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 16-Jährigen in Hamburg hat die Polizei ein Phantombild eines Verdächtigen veröffentlicht. Nach der umfangreichen Medienberichterstattung habe sich eine Zeugin gemeldet. Sie habe einen möglichen Tatverdächtigen gesehen und gut beschreiben können. Mitte Oktober hatte ein Unbekannter den Jugendlichen an der Hamburger Alster mit mehreren Stichen getötet. Die Terrororganisation IS hat sich zu einem Messerangriff in Hamburg bekannt. Die Polizei prüft, ob sich um die gleiche Tat handelt.

