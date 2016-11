De Maizière: Imame sollen Bußgeld für Kinderehen zahlen

Berlin Islamische Prediger sollen künftig mit einem Bußgeld belegt werden, wenn sie in Deutschland Minderjährige verheiraten. Das sieht ein Vorschlag des Bundesinnenministeriums an die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Kinderehen vor. In Moscheen dürften Imame dann keine Heiratsrituale mehr mit minderjährigen Mädchen vollziehen. Im Gespräch soll laut einem Zeitungsbericht ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro sein. Vom Innenministerium hieß es, im Gespräch sei ein "Verbot der Voraustrauung". Dieses Verbot solle aber nur gelten, wenn einer der beiden Partner minderjährig ist.

