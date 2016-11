Regierung: Festnahmen türkischer Journalisten "alarmierend"

Berlin Die Bundesregierung hat Kritik an ihrer angeblich zu zögerlichen Reaktion auf die Verhaftung von Journalisten in der Türkei zurückgewiesen. Die jüngsten Ereignisse seien für Bundeskanzlerin Angela Merkel und die gesamte Regierung "in höchstem Maße alarmierend", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes verwies auf den Besuch des deutschen Botschafters in Ankara in der Redaktion der Zeitung "Cumhuriyet". Dies sei ein deutliches Signal der Solidarität gewesen.

