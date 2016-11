Russland kündigt Aufrüstung an seiner Westgrenze an

Russland droht mit Aufrüstung an seiner Westgrenze als Antwort auf die größere Nato-Präsenz in Osteuropa. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte in Minsk vor hohen Militärs der verbündeten Staaten Russland und Weißrussland: „An den westlichen Grenzen unserer Staatenunion bauen die...