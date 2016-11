Regierung beschließt Regeln für Genpflanzen-Anbauverbot

Berlin Die Bundesregierung will heuet die Neuregelung des Anbauverbots für Genpflanzen in Deutschland auf den Weg bringen. Der Anbau etwa von Genmais ist in der EU nicht grundsätzlich verboten, die Mitgliedsstaaten können ihn aber innerhalb ihrer Landesgrenzen verhindern. Der Gesetzentwurf von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt teilt die Verantwortung für solche Verbote zwischen Bund und Ländern auf. Kritiker befürchten einen "Flickenteppich" von Ausnahmen, weil aus ihrer Sicht die Hürden für ein deutschlandweites Verbot zu hoch sind.

