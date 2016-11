Sellering erneut zum Ministerpräsident gewählt Am Ende fehlte Erwin Sellering nur eine Stimme aus dem rot-schwarzen Regierungslager. Viele hatten ein schlechteres Ergebnis erwartet. Gerade bei der CDU hatte es Kritik am Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU gegeben. So kann der SPD-Politiker Sellering mit einem guten Ergebnis in seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident gehen. Sellering, der ursprünglich aus Nordrhein-Westafeln kommt, ist bereits seit 2008 Regierungschef von Mecklenburg-Vorpommern. "Und ich persönlich freue mich über das gute Wahlergebnis. Und kann nur sagen, das sehe ich als eine Ermunterung an. Und ich bin sicher, dass die beiden Koalitionspartner gut zusammenhalten und das Land gut regieren werden." In den nächsten fünf Jahren will Sellering nach eigenen Worten die Wirtschaft stärken und so neue Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern schaffen. Auch die Löhne in dem Bundesland müssten weiter steigen, so Sellering. Ein neuer Staatssekretär soll sich um die Belange der Bürger in Vorpommern kümmern. Zudem sollen die Menschen stärker an wichtigen politischen Entscheidungen in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt werden. Bei den Landtagswahl war die SPD mit 30,6 Prozent klar stärkste Kraft geworden, hatte aber deutlich Stimmen verloren. Die CDU unter Landeschef Lorenz Caffier landete nur bei 19 Prozent und wurde von der AfD überholt. Die Rechtspopulisten kamen aus dem Stand auf 20,8 Prozent und wurde damit stärkste Oppositionspartei. Mit ihr will aber keine der etablierten Parteien im Landtag zusammenarbeiten.