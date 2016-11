Messerangriff auf 16-Jährigen: Ärzte helfen bei Tätersuche

Hamburg Bei dem tödlichen Messerangriff auf einen 16-Jährigen in Hamburg hat sich der Täter möglicherweise selbst verletzt. Die Polizei bat deshalb die Hamburger Ärzte, Männer mit einer Handverletzung zu melden. Ein Unbekannter hatte Mitte Oktober an der Alster mehrfach auf den 16-Jährigen eingestochen und ihn tödlich verletzt. Am Wochenende hatte die Terrororganisation Islamischer Staat ein Messerattentat auf zwei Menschen in Hamburg für sich reklamiert. Die Polizei ermittelt aber weiterhin in alle Richtungen.

