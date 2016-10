UN: Terroristen missbrauchen Zivilisten als Schutzschilde

Genf Um die Offensive irakischer Sicherheitskräfte auf Mossul aufzuhalten, versucht die Terrormiliz Islamischer Staat laut UN, Tausende Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Allerdings sei es der Luftwaffe der Koalitionsstreitkräfte bislang gelungen, den IS am Transport von 25 000 Menschen in die Nähe von Mossul zu hindern. Das sagte eine Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte. Ein unbestimmte Zahl von Zivilisten sei aber bereits aus einem südlichen Vorort mit Lastwagen und Kleinbussen näher an die Stadtgrenze von Mossul gebracht worden.

