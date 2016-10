Steinmeier hält sich Kandidatur als Präsident weiter offen

Ho-Chi-Minh-Stadt Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hält sich eine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten weiter offen. Bei einem Besuch in Vietnam lehnte der SPD-Politiker heute einen Kommentar zu den anhaltenden Spekulationen ab. Am Sonntag wollen sich die Parteichefs von CDU, CSU und SPD - Bundeskanzlerin Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer - in Berlin treffen und beraten, ob die große Koalition doch noch einen gemeinsamen Bewerber für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck findet.

