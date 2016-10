Irakische Armee dringt in Stadtgebiet von Mossul vor

Mossul Irakische Sicherheitskräfte sind nach eigenen Angaben erstmals in das Stadtgebiet der IS-Hochburg Mossul vorgedrungen. Eliteeinheiten der Armee hätten zwei Wochen nach Beginn der Offensive von Osten her die Stadtgrenze erreicht und diese überquert, sagte der Chef der irakischen Anti-Terror-Kräfte, Talib Schaghati, dem Staatssender Al-Iraqiya. "Wir haben nun die eigentliche Befreiung Mossuls begonnen." Ein Reporter des kurdischen TV-Senders Rudaw berichtete, am östlichen Stadtrand gebe es heftige Straßenkämpfe.