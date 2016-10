Deutschland droht Klimaschutzziel 2020 zu verfehlen

Berlin Die aktuellen Klimaschutz-Bemühungen in Deutschland reichen voraussichtlich nicht aus, um die für 2020 beschlossenen Ziele zu schaffen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks will endgültige Berechnungen zwar erst Mitte Dezember präsentieren. Es zeichne sich aber schon ab, dass nicht ganz so viel erreicht werde, wie geplant, sagte Hendricks. Ein möglicher Grund: Das Abschalten von Kohlekraftwerken hat gerade erst begonnen. Deutschland will bis 2020 den Treibhausgas-Ausstoß um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren.

