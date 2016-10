Trump liegt in ABC-Umfrage vor Clinton

Washington Zum ersten Mal seit Mai liegt Donald Trump in einer Umfrage des Senders ABC und der "Washington Post" vor Hillary Clinton. Der Republikaner kommt nach den heute veröffentlichten Zahlen mit 46 Prozent auf einen Punkt mehr als die Demokratin. Als Grund wurde ein abnehmender Enthusiasmus für Clinton vermutet. Seit der neuen FBI-Veröffentlichung zu E-Mails aus Clintons Umfeld am Freitag haben Trumps Werte zugenommen, Clintons Werte dagegen abgenommen. Entscheidend ist aber die Zahl der Wahlmänner. Hier liegt Clinton in den Umfragen weiterhin deutlich vor Trump.