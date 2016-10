Clinton unter Druck Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton war bei einem Wahlkampfauftritt am Montag im US-Bundesstaat Ohio bemüht, die Aufmerksamkeit auf ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump zu lenken. Dieser sei einfach nicht geeignet, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. "Wir dürfen uns in diesen letzten Tagen nicht davon ablenken lassen, worum es bei dieser Wahl wirklich geht. Donald Trump hat bewiesen, dass er nicht das richtige Naturell hat. Und das er absolut nicht qualifiziert ist, um Präsident und Oberbefehlshaber zu sein." Eine Woche vor der Wahl am 8. November ist Clinton erneut unter Druck geraten. Sie hat nach der Erklärung des FBI über möglicherweise neue Erkenntnisse in der E-Mail-Affäre an Zustimmung verloren. Ihr Vorsprung gegenüber Trump sank einer am Montag veröffentlichten Umfrage zufolge um einen Punkt auf fünf Prozentpunkte. Auch andere Umfragen über das Wochenende hatten Verluste für Clinton konstatiert. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, wonach Clinton im US-Vorwahlkampf gegen ihren Partei-Konkurrenten Bernie Sanders möglicherweise getrickst hatte, weil sie die Fragen einer TV-Debatte schon im Vorfeld erhalten habe. Donald Trump kommen diese Meldungen natürlich gelegen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Michigan bezeichnete er seinerseits Clinton als völlig ungeeignet Präsidentin zu werden. Clinton habe mehrfach Gesetze gebrochen. Die Ermittlungen gegen sie würden sich über Jahre hinziehen. Falls sie gewählt werde, werde das Land deshalb handlungsunfähig, so Trump. Die meisten Experten halten es aber kaum für möglich, dass Trump in den verbleibenden Tagen die Führung übernehmen kann, auch weil in vielen Bundesstaaten seit Wochen abgestimmt wird. Bei den Wählern, die in den vergangenen beiden Wochen ihre Stimmen abgaben, liegt Clinton Studien zufolge deutlich vorn.