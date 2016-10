Papst appelliert an Christen, auf Weg zur Einheit voranzukommen

Malmö Papst Franziskus hat zum Abschluss seiner Schweden-Reise in einer Messe die Christen aufgerufen, für ihre Einheit zu arbeiten. Begegneten sie einander mit Sanftmut, werde es möglich, "dass wir alles, was uns trennt und entzweit, beiseite lassen und neue Möglichkeiten suchen, um auf dem Weg der Einheit voranzukommen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche vor Tausenden Menschen in Malmö. Gestern hatte der Argentinier zum Auftakt des 500. Jubiläumsjahres der Reformation 2017 mit Vertretern des Lutherischen Weltbundes einen Gottesdienst gefeiert.