Bundeswehr-Tornados müssen wegen Defekt zwischenlanden

Ein technischer Defekt hat zwei im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eingesetzte Tornado-Jets der Luftwaffe zu einer Zwischenlandung im Nordirak gezwungen. Die Bundeswehr sprach am Montagabend von einer „Luftnotlage“, ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam betonte...