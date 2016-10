Affäre in Südkorea: Vertraute von Präsidentin Park festgenommen

Seoul Südkoreas Staatsanwaltschaft hat eine Vertraute von Präsidentin Park Geun Hye wegen des Verdachts der Korruption und unbefugten Einmischung in die Regierungsgeschäfte festnehmen lassen. Es bestehe die Gefahr, dass Choi Soon Sil Beweismittel vernichten oder das Land verlassen könnte, zitiert die Nachrichtenagentur Yonhap einen Ermittler. Die 60-Jährige habe bei einer Vernehmung die Vorwürfe bestritten. Die langjährige Freundin Parks war am Sonntag nach einem Aufenthalt in Deutschland nach Südkorea zurückgekehrt.

