Mazyek warnt Parteien vor Kopieren rechter Parolen

Altdorf Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hat die etablierten Parteien aufgefordert, im Kampf um Wählerstimmen keine "gefährlichen rechtspopulistischen Parolen" zu kopieren. Seinen Appell richtete er "insbesondere an die konservativen Parteien. Das Konzept von Sündenbockdiskussionen und Abwertungen von Minderheiten gehe nicht auf - das sehe man in Österreich, in Frankreich, in England oder Ungarn, sagte Mazyek in der voll besetzten evangelischen Stadtkirche von Altdorf bei Nürnberg. "Stets wird das Original am Ende gewählt."

