De Maiziére: Ereignisse in der Kölner Silvesternacht waren nicht vorhersehbar HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) "Insgesamt war das was wir dort Silvesternacht erlebt haben in der Dimension nicht vorhersehbar. Es war bis dato nicht so bekannt. Die Einsatzmöglichkeiten, die Polizeistärke der Bundespolizei war an diesem Abend stärker als in den Vorjahren, aber für diese unvorhergesehene Situation sicher nicht ausreichend. Die Polizistinnen und Polizisten die dort gearbeitet haben, haben bis an die Grenze ihrer psychischen und physischen Leistungsfähigkeit versucht, an diesem Abend der Dinge Herr zu werden. Die Bundespolizisten haben an dem Bahnhof versucht eine Massenpanik zu vermeiden. Die Gefahrenabwehr stand im Vordergrund zur Strafverfolgung. Das hat Polizisten selber belastet."