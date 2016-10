Mutmaßliche IS-Sympathisantin geht attackiert Polizisten

Mülheim/Ruhr Eine mutmaßliche IS-Sympathisantin hat in Mülheim an der Ruhr zuerst Möbel aus dem Fenster geworfen und ist dann mit einem Teppichmesser auf Polizisten losgegangen. Dabei hat sie "Allahu akbar" (Gott ist am größten) gerufen. Die Beamten konnten die 53-Jährige bei der Tat gestern Morgen überwältigen. Sie kam in eine psychiatrische Klinik. In ihrer Wohnung wurden Flaggen gefunden, die auf eine Anhängerschaft zur Terrormiliz "Islamischer Staat" hindeuten. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.

