Nahles will gegen Altersarmut von Geringverdiener vorgehen

Berlin Bundessozialministerin Andrea Nahles will Vorschläge gegen drohende Altersarmut von Geringverdienern vorlegen. Das sagte Nahles zum Abschluss ihres Rentendialogs mit Verbänden, Gewerkschaften und Arbeitgebern heute in Berlin. Auch die Alterssicherung von Selbstständigen will sie verbessern. Die Finanzlage der Rentenkasse ist Nahles zufolge derzeit gut. Das Rentenniveau dürfe auch nach 2030 nicht zu tief fallen, die Beiträge aber gleichzeitig nicht zu stark steigen, so Nahles.

