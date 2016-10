Nach IS-Bekenntnis zu Messerangriff: Ermittlungen in alle Richtungen

Hamburg Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 16-Jährigen in alle Richtungen. Eine angebliche Bekennerbotschaft der Terrororganisation Islamischer Staat wird weiter geprüft. Es sei nach wie vor unklar, ob sie echt sei, sagt ein Polizeisprecher. Medienberichte über eine andere wichtige oder gar heiße Spur bestätigt die Polizei nicht. Der IS hatte in der Nacht zum Sonntag verbreitet, ein "Soldat" des IS habe am 16. Oktober einen Messerangriff auf zwei Menschen in Hamburg verübt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder